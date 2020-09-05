Несущая стена трехэтажного жилого дома обрушилась в Самаре
Погибших и пострадавших нет.
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В Самаре в трехэтажном жилом доме на Галактионовской улице обрушилась несущая стена жилого дома.
Как сообщили в местном МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
«По прибытию установлено, что произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Жильцов дома эвакуировали. Их разместили в пункте временного проживания.