В стране и мире Несущая стена трехэтажного жилого дома обрушилась в Самаре Кирилл Васин Погибших и пострадавших нет. © Видео: События Тольятти, Вконтакте © Фото: События Тольятти, Вконтакте В Самаре в трехэтажном жилом доме на Галактионовской улице обрушилась несущая стена жилого дома. Как сообщили в местном МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. «По прибытию установлено, что произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении. Жильцов дома эвакуировали. Их разместили в пункте временного проживания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует