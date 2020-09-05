Жена экс-солиста «Ласкового мая» рассказала о его последней просьбе

Жена умершего бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико Елена рассказала об их последнем разговоре.

По слова Елены, она не видела мужа с 24 августа, после того, как его переместили в «красную зону» медучреждения с подозрением на коронавирус. С тех пор они несколько раз говорили по телефону. Последний разговор состоялся 30 августа.

Жена Прико отметила, что музыкант позвонил ей и сказал, что задыхается, просил помощи. Елена связалась с главным врачом медучреждения, он осмотрел Прико, после чего его перевели в реанимацию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Бывший солист известной советской и российской группы «Ласковый май» Александр Прико скончался 2 сентября в Санкт-Петербурге. Музыкант был экстренно помещен в медицинское учреждение с подозрением на COVID-19 в конце июля. В результате проведенных обследований у Прико была обнаружена злокачественная опухоль.