Врач назвала основные симптомы рака

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала основные симптомы рака прямой кишки. Она отметила, что болезнь не развивается быстро: чтобы опухоль выросла, могут пройти годы. Поэтому, нужно обращать внимание на возможные симптомы.

В качестве основных симптомов рака прямой кишки специалист назвала задержку стула, диарею, частые ложные позывы к дефекации, наличие крови или слизи в кале, повторяющиеся приступы боли в животе, вздутие. Также о наличии болезни могут указывать более общие признаки, к примеру, снижение работоспособности или резкое похудение.

Специалист призвала людей быть начеку даже если симптомов у них не отмечается. По ее словам, риск заболевания данным видом рака повышается с возрастом. Поэтому она призвала периодически навещать проктолога. Об этом врач написала на своей странице в Instagram.