Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и Мальдивы
Международное авиасообщение с этими странами было возобновлено 3 сентября.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Wu Huiwo, Xinhua, Globallookpress
Россиянам, которые собираются посетить Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.
Уточняется, что сделан он должен быть не позднее трех суток для Египта и Мальдив, и четырех - для Эмиратов.
Помимо этого, в Дубае принимают справки только на английском языке, а в Каире еще и на арабском.
Также туристам придется приобрести медицинскую страховку, в которую будет включено лечение от COVID-19.
Международное авиасообщение с этими странами было возобновлено 3 сентября.