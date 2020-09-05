Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и Мальдивы

Россиянам, которые собираются посетить Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Уточняется, что сделан он должен быть не позднее трех суток для Египта и Мальдив, и четырех - для Эмиратов.

Помимо этого, в Дубае принимают справки только на английском языке, а в Каире еще и на арабском.

Также туристам придется приобрести медицинскую страховку, в которую будет включено лечение от COVID-19.

Международное авиасообщение с этими странами было возобновлено 3 сентября.