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В Минске начались задержания студентов на акции протеста

Светлана Головина
16:53 05.09.2020
Демонстранты собрались на проспекте Независимости небольшими группами с флагами белорусской оппозиции.
В Минске начались задержания студентов на акции протеста
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

В субботу, 5 сентября, в столице Белоруссии проходит очередная несанкционированная студенческая акция протеста.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже задержали несколько участников.

Уточняется, что студенты на проспекте Независимости собрались небольшими группами, пронося с собой   флаги белорусской оппозиции, пишет Tut.by.

Беспорядки в Белоруссии начались после объявления результатов президентских выборов 9 августа. Люди требуют аннулировать итоги и провести новое голосование.

В ходе беспорядков пострадавшими оказались сотни человек. На данный момент в поддержку граждан выступили в Евросоюзе.

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