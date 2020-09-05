В Минске начались задержания студентов на акции протеста
Демонстранты собрались на проспекте Независимости небольшими группами с флагами белорусской оппозиции.
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
В субботу, 5 сентября, в столице Белоруссии проходит очередная несанкционированная студенческая акция протеста.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже задержали несколько участников.
Уточняется, что студенты на проспекте Независимости собрались небольшими группами, пронося с собой флаги белорусской оппозиции, пишет Tut.by.
Беспорядки в Белоруссии начались после объявления результатов президентских выборов 9 августа. Люди требуют аннулировать итоги и провести новое голосование.
В ходе беспорядков пострадавшими оказались сотни человек. На данный момент в поддержку граждан выступили в Евросоюзе.