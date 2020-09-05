Автопробег в честь 75-летия Победы и памяти воинов Полярной дивизии прошел в Североморске

Североморская городская организация Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России провела в Мурманской области авто-мотопробег. Мероприятие проходит уже в пятый год подряд. В этот раз оно посвящено 75-летию Победы и памяти воинов Полярной дивизии.

«В этом году мы проводим 5-й автопробег, который посвящен 75-летию Великой Победы и памяти воинов Полярной дивизии. Участвуют в мероприятии 17 экипажей – это члены профсоюза, жители и работники города Североморска, Североморск-3, города Мурманска и даже с Заозерска приехали к нам поучаствовать», - рассказал председатель североморской организации профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил РФ Сергей Кошкарев.

Колонна начала движение в Североморске и прошла от Приморской площади по улицам Сгибнева, Ломоносова, Душенова, Пикуля и по Мурманскому шоссе. В Мурманске участники пробега проехали по проспекту Героев-Североморцев до улицы Журбы.

«Мы планировали поехать в Брест в июне, и поучаствовать там в траурных мероприятиях. Следующий год круглая дата со времени начала войны. Если позволит ситуация – будем планировать туда», - уточнил Сергей Кошкарев.

Впервые в автопробеге участвует руководство регионального движения «Бессмертный полк», которое организует реконструкцию боя Полярной дивизии.