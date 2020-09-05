Главный судья АрМИ-2020 рассказал об особенностях «Танкового биатлона»
Соревнование танковых экипажей проходили на подмосковном полигоне Алабино с 23 августа по 5 сентября.
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Главный судья армейского международного конкурса АрМИ-2020, генерал-полковник Александр Ленцов рассказал об основных принципах конкурса «Танковый биатлон».
«Предпочтение отдается огню, мастерству, потому что на поле боя нет такой скорости. а вот умение поражать цели с первого выстрела - это большое мастерство», - сказал Ленцов «Звезде».
Соревнование танковых экипажей проходили на подмосковном полигоне Алабино с 23 августа по 5 сентября.
Военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.