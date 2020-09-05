В стране и мире АрМИ-2020 Главный судья АрМИ-2020 рассказал об особенностях «Танкового биатлона» Светлана Головина Соревнование танковых экипажей проходили на подмосковном полигоне Алабино с 23 августа по 5 сентября. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Главный судья армейского международного конкурса АрМИ-2020, генерал-полковник Александр Ленцов рассказал об основных принципах конкурса «Танковый биатлон». «Предпочтение отдается огню, мастерству, потому что на поле боя нет такой скорости. а вот умение поражать цели с первого выстрела - это большое мастерство», - сказал Ленцов «Звезде». Соревнование танковых экипажей проходили на подмосковном полигоне Алабино с 23 августа по 5 сентября.



Военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует