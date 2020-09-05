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Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

Кирилл Васин
15:29 05.09.2020
Белорусский лидер отметил, что без экономики никакая идеология стране не поможет.
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
© Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совбеза назвал главную проблему страны.

По его словам, главной проблемой и задачей, стоящей перед властями, является улучшение экономики Белоруссии. Он отметил, что без экономики никакая идеология стране не поможет.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность - это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики - тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», - цитирует БелТА белорусского лидера.

Он заявил, что для нормальной работы экономики властями уже сделано немало. Также, по словам белорусского лидера, в этом помогают и договоренности с Россией.  

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