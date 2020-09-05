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Эксперт предрек рост цен на ОСАГО из-за новых правил расчета

Кирилл Васин
15:14 05.09.2020
Субботин считает, что данный пересмотр тарифов вводится в первую очередь для повышения прибылей. По его мнению, нельзя ездить, никогда не нарушая правила.
Эксперт предрек рост цен на ОСАГО из-за новых правил расчета
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Цены на ОСАГО могут вырасти для подавляющего числа автомобилистов из-за новых правил расчета, согласно которым для водителей, практически не нарушающих правила, стоимость будет ниже, чем для нарушителей. Такого мнения придерживается автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Специалист считает, что данный пересмотр тарифов вводится в первую очередь для повышения прибылей. По его мнению, нельзя ездить, никогда не нарушая правила.

«Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти», - заявил Субботин.

Эксперт полагает, что большинство водителей так или иначе нарушают правила, что для них будет означать рост стоимости ОСАГО. При этом, по его мнению, нововведения не смогут увеличить безопасность дорожного движения. Слова специалиста приводит «360».

Ранее в России был запущен второй этап реформы ОСАГО, которая увеличивает разницу в стоимости полисов для аккуратных водителей и нарушителей. Изменения вступили в силу с 24 августа.

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