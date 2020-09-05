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Лучшие в АрМИ: в парке «Патриот» пройдет церемония награждения победителей

Даниил Левин
Ирина Егорова
14:12 05.09.2020
В Играх участвовали около 200 военных команд из 28 стран. 
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лучших военных сегодня наградят в подмосковном парке «Патриот» на церемонии закрытия Армейских международных игр. Турнир продолжался две недели и проходил в этом году одновременно с форумом «Армия-2020».

В АрМИ-2020 принимали участие 190 военных команд из 28 стран. В рамках Игр было запланировано проведение 30 международных конкурсов. Военнослужащие из РФ отличились во многих из них. Известно, что российская команда победила во многих из них, например, в конкурсе «Чистое небо», «Конный марафон» и «Военное ралли». Но итоги главного и самого зрелищного - «Танкового биатлона» еще предстоит подвести. За первое место будут бороться команды из России, Белоруссии, Азербайджана и Китая.

Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября и стали самым крупным событием после пандемии коронавируса.  Конкурсы АрМИ-2020 были проведены  на территории восьми государств (России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана). В них приняли участие более 200 команд, в состав которых вошли около пять тысяч военнослужащих.

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