Лучшие в АрМИ: в парке «Патриот» пройдет церемония награждения победителей

Лучших военных сегодня наградят в подмосковном парке «Патриот» на церемонии закрытия Армейских международных игр. Турнир продолжался две недели и проходил в этом году одновременно с форумом «Армия-2020».

В АрМИ-2020 принимали участие 190 военных команд из 28 стран. В рамках Игр было запланировано проведение 30 международных конкурсов. Военнослужащие из РФ отличились во многих из них. Известно, что российская команда победила во многих из них, например, в конкурсе «Чистое небо», «Конный марафон» и «Военное ралли». Но итоги главного и самого зрелищного - «Танкового биатлона» еще предстоит подвести. За первое место будут бороться команды из России, Белоруссии, Азербайджана и Китая.

Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября и стали самым крупным событием после пандемии коронавируса. Конкурсы АрМИ-2020 были проведены на территории восьми государств (России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана). В них приняли участие более 200 команд, в состав которых вошли около пять тысяч военнослужащих.