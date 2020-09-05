В России выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

На территории России за минувшие сутки выявлено 5 205 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб.

Уточняется, что наибольший прирост был зафиксирован в Москве - 671 человек, в Санкт-Петербурге - 195 и Подмосковье – 168.

Помимо этого, рост зараженных значительно увеличился в Свердловской области – 119, в Красноярском крае - 109 и по 105 новых инфицированных в Воронежской и Самарской областях.

Всего за время пандемии в России число зараженных коронавирусом достигло 1 020 310 человек, из которых 838 126 выздоровели.