У космонавтов нашли изменения в мозге

Ученые выявили взаимосвязь длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга.

Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд. Космонавтам провели МРТ головного мозга до полета в космос и сразу после возвращения на Землю.

Ученые выяснили, что после космического полета произошли структурные и функциональные изменения мозга. А именно, изменяется распределение белого и серого вещества, увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.

Подобные изменения происходят в организме, чтобы компенсировать нагрузку к невесомости. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.

Также длительное пребывание в космосе может негативно сказаться на зрении.