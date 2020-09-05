Крокодильи слезы: таможенники в Австралии уничтожили сумку за 19 тысяч долларов

Покупательница из Австралии лишилась дорогого приобретения. Женщина заказала через интернет дорогостоящий модный аксессуар - сумку из кожи крокодила стоимостью 19 тысяч долларов. Однако бдительных австралийских таможенников, которые встретили груз из Франции у себя на границе, не впечатлила красота и цена непонятного изделия, поэтому сумка была безжалостно уничтожена, пишет ВВС.

Дело в том, что в Австралии действует конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. Поэтому для того, чтобы ввезти в страну продукцию из кожи или меха животных, нужно приобрести специальное разрешение за 70 австралийских долларов (чуть менее 4 тысяч рублей).

Нарушители данного закона могут сесть в тюрьму или лишиться 160 тысяч долларов, оплатив штраф. Известно, что женщину, лишившуюся заветной сумочки Yves Saint Laurent, решили не наказывать.