Герасимов: РФ и Пакистан стали больше взаимодействовать по тематике учений

Россия и Пакистан стали больше взаимодействовать по тематике учений сухопутных войск и военно-морских сил, а также на уровне генштабов двух стран, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов в ходе встречи с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Надимом Разой.

По словам замминистра обороны, РФ и Пакистан вскоре согласуют план военного и военно-технического сотрудничества на 2021 год.



Начальник российского генштаба выразил удовлетворенность тем, как развиваются российско-пакистанские отношения. Сотрудничество между странами, по его словам, является «важным фактором региональной стабильности».



Надим Раза, в свою очередь, также отметил «огромный путь, который прошли Пакистан и Россия прошли в области военно-технического сотрудничества».