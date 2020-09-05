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След истории: какие тайны Янтарной комнаты хранит заброшенная шахта «Анна»

Егор Левин
13:55 05.09.2020
Историки утверждают, что в ящиках, которые заносили в шахту перед своим отступлением в 1945 году немецкие войска, вполне могут оказаться части Янтарной комнаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Возможная разгадка тайны легендарной Янтарной комнаты скрывается в нескольких десятках метров под землей - в заброшенной шахте, которая носит имя «Анна». Ведущая программы «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда» Юлия Розенберг посетила мемориал на ее месте, чтобы узнать подробности.

«Анна» находится на берегу Балтийского моря. Краевед Валентина Лучникова, стоя на земле, под которой фактически располагается целый город, рассказала о том, как сложилась его судьба после прекращения работ по добыче еще до Второй мировой войны.

«Сегодня мы видим то, что осталось от этой шахты - всего лишь, бетонная стенка и консоли, которые выступают», - показала она.

Перед отступлением немецкой армии в 1945 году местные жители наблюдали непривычное оживление в районе уже бездействующей шахты.

«Сюда подъезжали грузовики с немецкими военными, и они выносили ящики, заносили их в шахту и прятали. Ящики были с особой маркировкой - немцы старались спрятать самое ценное, самое дорогое, что у них было, культурные сокровища», - рассказала краевед.

По утверждениям историков, в ящиках вполне могли находиться части Янтарной комнаты. Но с годами ходы обрушились, и зайти в шахту, чтобы проверить эту гипотезу, уже не представляется возможным.

Полный выпуск программы «Круиз-контроль», посвященной поискам пропавшей Янтарной комнаты, смотрите на сайте и Youtube-канале «Звезды» и на платформе SMART.TV. Ведущая Юлия Розенберг также посетила остров Канта и понаблюдала за тем, как добывается янтарь на самом крупном в мире промышленном карьере.

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