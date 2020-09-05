Четыре человека погибли при столкновении машины с лосем под Псковом

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с лосем в Псковской области, сообщила «Звезде» начальник пресс-службы регионального МЧС Ирина Коноплева.

«Пятого сентября в Псковской области при повороте на деревню Дуловка автомобиль Lifan совершил наезд на лося. В автомобиле было 5 человек, в результате ДТП 4 человека погибло», - рассказала она.

По информации в СМИ, лось внезапно выбежал на дорогу из-за кустов, а водитель не справился с управлением после столкновения с животным.

В сентябре прошлого года также в Псковской области лось внезапно выбежал на проезжую часть и столкнулся с микроавтобусом. Тогда пострадало семь человек.