Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Выступая на праздничном мероприятии в концертном зале «Зарядье», он обратился к жителям и мэру столицы Сергею Собянину.

Путин подчеркнул, что вся история государственности и развития российского государства неразрывно связаны именно с Москвой.

«И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», - сказал президент.

Путин пожелал москвичам здоровья и «только всего самого-самого доброго».