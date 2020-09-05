Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин пожелал москвичам здоровья и «только всего самого-самого доброго».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress, kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Выступая на праздничном мероприятии в концертном зале «Зарядье», он обратился к жителям и мэру столицы Сергею Собянину.
Путин подчеркнул, что вся история государственности и развития российского государства неразрывно связаны именно с Москвой.
«И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», - сказал президент.
Путин пожелал москвичам здоровья и «только всего самого-самого доброго».