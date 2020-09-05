Более 200 человек пострадали от взрыва баллона с хлором в Иране

В западной части Ирана в пятницу, 4 сентября, произошел взрыв баллона с хлором. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Прогремевший в области Чардваль провинции Илам взрыв случился во время транспортировки одного из баллонов из кузова грузовика, в котором они перевозились. Причина взрыва в настоящее время не установлена. Об этом сообщает агентство ИСНА.

В результате инцидента, согласно данным «Мехр», пострадали 217 человек. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.