Более 200 человек пострадали от взрыва баллона с хлором в Иране
Информации о жертвах инцидента к данному моменту не поступало.
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В западной части Ирана в пятницу, 4 сентября, произошел взрыв баллона с хлором. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Прогремевший в области Чардваль провинции Илам взрыв случился во время транспортировки одного из баллонов из кузова грузовика, в котором они перевозились. Причина взрыва в настоящее время не установлена. Об этом сообщает агентство ИСНА.
В результате инцидента, согласно данным «Мехр», пострадали 217 человек. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.