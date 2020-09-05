Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с коронавирусом

Вопрос координации действий, как на федеральном, так и на региональном уровне, стал ключевым в борьбе с эпидемией коронавируса в стране, заявил президент России Владимир Путин. Для этого была создана рабочая группа Госсовета при главенствующей роли правительства, отметил он.

«Возник очень важный вопрос. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что подобные рабочие группы как инструмент согласования позиций уже в течение всех этих почти двадцати лет достаточно успешно работают. В нее были включены представители регионов и правительства РФ для координации работы.

«Она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства Российской Федерации», - подчеркнул российский лидер.

Также глава государства отметил практику наделения дополнительными полномочиями губернаторов регионов. По его словам, данное решение позволило не задушить экономику и «не пропустить удары коронавируса».