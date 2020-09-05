Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями в борьбе с коронавирусом

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и « не пропустить удары коронавируса», считает президент России Владимир Путин. Также ключевым в борьбе стал в опрос координации и на федеральном, и на региональном уровне, подчеркнул глава РФ.

«Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», - заявил он в эфире «Россия-24».

Российский лидер подчеркнул, что, так как Россия самая большая страна по территории на планете, с разными условиями жизни и структурой экономики, данное решение имело ключевое значение. Путин отметил, что по примеру РФ потом пошли и другие страны.

«Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика», - подытожил он.

Во время пандемии коронавируса Путин неоднократно заявлял, что региональным властям необходимо вырабатывать свои планы действий, опираясь на рекомендациям Роспотребнадзора. Как объяснил глава государства, ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с COVID-19 крайне высока, где цена малейшей ошибки - это жизнь, здоровье и безопасность людей.