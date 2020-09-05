Генсек ОДКБ обсудил с министром обороны Сербии сотрудничество в военно-политической сфере
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил сотрудничество в военно-политической сфере с министром обороны Сербии Александром Вулиным. Рабочая встреча прошла 5 сентября в Москве.
«Масштабы и направленность нашего взаимодействия за последние годы показывает, что сотрудничество ОДКБ с Республикой Сербия становится одним из важнейших направлений деятельности нашей Организации, что в перспективе может трансформироваться в качественно новые партнерские взаимоотношения», - отметил генеральный секретарь ОДКБ.
По словам Вулина, необходимо развивать сотрудничество с ОДКБ в сфере миротворческой деятельности, подготовки военных кадров, а также области молодежной политики.
Также участники встречи выразили озабоченность сложной военно-политической обстановкой в Восточной Европе, и высокой активностью экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии.
Генсек ОДКБ поблагодарил министра обороны Сербии за сохранение исторических памятников и мемориалов, а также священной памяти о героях Великой Отечественной войны и подвиге наших народов в победе над фашизмом.