Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек ОДКБ обсудил с министром обороны Сербии сотрудничество в военно-политической сфере

Ирина Егорова
12:26 05.09.2020
Участники встречи выразили озабоченность сложной военно-политической обстановкой в Восточной Европе, и высокой активностью экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии.
Генсек ОДКБ обсудил с министром обороны Сербии сотрудничество в военно-политической сфере
© Фото: mod.gov.rs

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил сотрудничество в военно-политической сфере с министром обороны Сербии Александром Вулиным. Рабочая встреча прошла 5 сентября в Москве.

«Масштабы и направленность нашего взаимодействия за последние годы показывает, что сотрудничество ОДКБ с Республикой Сербия становится одним из важнейших направлений деятельности нашей Организации, что в перспективе может трансформироваться в качественно новые партнерские взаимоотношения», - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

По словам Вулина, необходимо развивать сотрудничество с ОДКБ в сфере миротворческой деятельности, подготовки военных кадров, а также области молодежной политики.

Также участники встречи выразили озабоченность сложной военно-политической обстановкой в Восточной Европе, и высокой активностью экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии.

Генсек ОДКБ поблагодарил министра обороны Сербии  за сохранение исторических памятников и мемориалов, а также священной памяти о героях Великой Отечественной войны и подвиге наших народов в победе над фашизмом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:00 Вопросы истории
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
12:39 В стране и мире
Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями в борьбе с коронавирусом
11:51 В стране и мире
«Его судьба решена»: Пашаев рассказал о реакции Ефремова на приговор
11:04 В стране и мире
Глава ДНР приказал уничтожить инженерные укрепления ВСУ в Донбассе
08:42 Спорт
Боксер Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.