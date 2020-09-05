В стране и мире Генсек ОДКБ обсудил с министром обороны Сербии сотрудничество в военно-политической сфере Ирина Егорова Участники встречи выразили озабоченность сложной военно-политической обстановкой в Восточной Европе, и высокой активностью экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии. © Фото: mod.gov.rs Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил сотрудничество в военно-политической сфере с министром обороны Сербии Александром Вулиным. Рабочая встреча прошла 5 сентября в Москве. «Масштабы и направленность нашего взаимодействия за последние годы показывает, что сотрудничество ОДКБ с Республикой Сербия становится одним из важнейших направлений деятельности нашей Организации, что в перспективе может трансформироваться в качественно новые партнерские взаимоотношения», - отметил генеральный секретарь ОДКБ. По словам Вулина, необходимо развивать сотрудничество с ОДКБ в сфере миротворческой деятельности, подготовки военных кадров, а также области молодежной политики. Также участники встречи выразили озабоченность сложной военно-политической обстановкой в Восточной Европе, и высокой активностью экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии. Генсек ОДКБ поблагодарил министра обороны Сербии за сохранение исторических памятников и мемориалов, а также священной памяти о героях Великой Отечественной войны и подвиге наших народов в победе над фашизмом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует