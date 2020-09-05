Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер

Единственное, из-за чего может взорваться кондиционер - это короткое замыкание, заявил в комментарии «Звезде» руководитель климатической компании Леонид Кучин.

«Если была небольшая утечка и было короткое замыкание из-за устаревшего оборудования, то искра дала импульс на взрыв данного газа», - объяснил эксперт.

По его словам, взрывоопасными являются содержащиеся в кондиционерах фреоны, аммиак, или аналогичные данным вещества. Он добавил, что современные системы такого взрыва не допустили бы.

Ранее из-за взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш погибли 11 человек, пострадали еще 50. Предполагается, что возгорание возникло в результате короткого замыкания, вызванного утечкой газа.