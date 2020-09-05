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«Его судьба решена»: Пашаев рассказал о реакции Ефремова на приговор

Ирина Егорова
11:51 05.09.2020
По словам адвоката, артист не рассчитывает на мягкое наказание.
«Его судьба решена»: Пашаев рассказал о реакции Ефремова на приговор
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Актер Михаил Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», - отметил Пашаев.

По его словам, артист с первого дня после ДТП говорил, что «его судьба решена», передает ТАСС.

Напомним, что на последнем заседании суда по делу о смертельном ДТП в центре столицы с участием Михаила Ефремова во время прения сторон обвинение запросило для актера почти максимальное наказание - 11 лет колонии общего режима. Прокурор сообщил, что вина актера доказана, восстановлена хронология ДТП, опрошены свидетели, которые подтверждают исправность автомобиля и факт нахождения актера за рулем 8 июня. 

Адвокат Ефремова заявил, что «за 20 лет не встречал, чтобы за неумышленное убийство давали максимальный срок».  Он считает, что справедливым было бы вынесение наказания на шесть лет колонии-поселения.

В начале заседания Ефремов заявил, что признает свою вину в ДТП, хотя ранее утверждал обратное. Он отмечал свою вину лишь «в пьянстве».

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