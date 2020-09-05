Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса

Первые партии вакцины от коронавируса в Москве будут направлены для вакцинации групп риска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой», - сказал градоначальник.

Он отметил, что массовое промышленное производство вакцины от коронавируса в столице запланировано на декабрь этого года - начало следующего.

Сам Собянин в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что уже сделал прививку от COVID-19. Привился от коронавируса также сделал и министр обороны Сергей Шойгу.

В Минздраве также ранее заявляли, что в первую очередь рекомендуется прививаться врачам, преподавателям, работникам сферы услуг, полицейским.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана этим летом Министерством обороны России совместно с Центром Гамалеи, и была зарегистрирована 11 августа. Массовая вакцинация в России начнется в ноябре - декабре. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.