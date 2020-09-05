Глава ДНР приказал уничтожить инженерные укрепления ВСУ в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить незаконно возведенные инженерные сооружениям в районе населенного пункта Шумы у линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, такое решение он принял, так как украинская сторона не выслала «от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены или хотя бы ведется работа по их устранению», сообщается в микро-блоге главы ДНР.

Уточняется, что решение об открытии огня будет направлено в Контактную группу с подробными координатами места проведения операции, чтобы «не допустить присутствия личного состава в указанном районе».

«Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении главы ДНР.

Напомним, что с полуночи 27 июля действует приказ о прекращении огня в рамках договора о перемирии в Донбассе. Согласно документу, также запрещаются применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.