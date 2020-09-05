Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников

Правительство приняло решение направить дополнительные 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников, сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что услуга предоставляется в том числе инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны и чернобыльцам.

«Эта сумма – нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»,- сказано в сообщении.

Ранее правительство РФ в рамках реализации закона «О государственной социальной помощи» одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов.