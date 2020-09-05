Эвакуаторщик уронил автомобиль на другие машины в Самаре: видео

В Самаре эвакуаторщик, забирая припаркованный автомобиль, уронил его на другие рядом стоящие машины. Инцидент произошел в центре города. Видео удалось заснять мужчине, чья машина, как снег на голову, полетела на другие легковушки. Кадры были опубликовано в Сети накануне.

Вероятно, как только эвакуаторщик начал поднимать машину, водитель ошибся и сильно нажал на рычаг, что привело к неприятным последствиям. Машина покачнулась и со скоростью ударила припаркованные рядом авто.

Скорее всего, выплачивать убытки теперь придется либо экипажу эвакуатора, либо компании, которой принадлежит спецтехника.