В Краснодаре после запуска фейерверков загорелось поле: кадры очевидцев
Площадь пожара на данный момент составляет около 100 квадратных метров.
© Видео: trilogiakrd, Instagram © Фото: trilogiakrd, Instagram
В Краснодаре на территории лесопарка вблизи Невкипелого, 24/2 произошел мощный пожар. После запуска фейерверков во время празднования на месте загорелось поле.
Согласно данным регионального отделения МЧС, которому поступил вызов с сообщением о возгорании в четверг в 20.28, пламя распространилось на площадь около 100 квадратных метров. Об этом пишет портал Юга.ру.
На место пожара были направлены три отделения экстренных служб. Все обстоятельства возгорания в настоящее время уточняются.