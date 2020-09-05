Тайфун в Приморье вынес на берег корабль-призрак

Необычная «находка» появилась в знаменитом портовом городе Приморья с одноименным названием. К берегам Находки самостоятельно пристал якобы «корабль-призрак». Как сообщил телеканал «Россия 1», судно, предположительно, принадлежит КНДР.

Есть на корабле экипаж, пока доподлинно неизвестно. Однако жители Приморья уже выдвигают версии, что люди с корабля, возможно, попросту пока не могут сойти на берег, так как судно было моментально арестовано после своего неожиданного появления в порту.

Как сообщили в транспортной прокуратуре Находки, загадочный корабль выбросил на берег прошедший по Приморью ураган «Майсак». В настоящий момент по факту выброса корабля на мель проводится проверка.

Ранее стало известно, что скорость ветра при урагане «Майсак» достигала 43 метров в секунду. Стихия унесла жизни трех человек, еще 55 получили травмы.