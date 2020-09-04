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Сюрприз из Кореи: в Находке во время шторма выбросило на берег крупное рыбацкое судно

Ирина Егорова
09:50 04.09.2020
На борту находятся 12 членов экипажа.
© Видео: Хитрый Кот, YouTube © Фото: Хитрый Кот, YouTube

В районе Находки во время шторма, вызванного супертайфуном «Майсак», на берег выбросило  большое рыболовное судно из КНДР. На борту находятся 12 членов экипажа.

На кадрах, опубликованных в Сети очевидцами видно, что на трубе судна изображен северокорейский флаг. Многие жители Находки приехали на побережье, чтобы полюбоваться «морским сюрпризом».

«Не каждый день такие габаритные суда на берег выбрасывает. Морское шоу. Станет достопримечательностью нашего края пока», - отмечает за кадром автор ролика.

Судно из КНДР, арестованное российскими пограничниками  находилось в порту Находка, но штормовой ветер сорвал его с якоря и вынесло на мель, передает ТАСС.

Напомним, разбушевавшийся в последние дни тайфун «Майсак» в Приморском крае пришел из Южной Кореи и надвигается на Китай, где должен ослабнуть. Ветер накануне достигал до 43 м/с. В результате происшествий во время урагана три человека погибли, 55 пострадали.

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