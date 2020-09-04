Мексика может начать испытания российской вакцины от COVID-19

Мексика хочет начать испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил глава МИД республики Марсело Эбрард, передает издание La Jornada.

Мексики приступит к испытаниям, если вакцина будет одобрена Министерством здравоохранения республики и Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков (Cofepris). Россия также должна направить в Мексику данные о первых двух этапах тестирования «Спутника V», затем они будут переданы Минздраву.

Первые дозы препарата рассчитывают получить уже в октябре. Всего их будет около двух тысяч.

Принять участие в третьем, массовом, этапе испытаний первой в мире вакцины от коронавируса планируют несколько стран. Например, разрешение на испытание хочет получить и Турция. Каир готов производить наш препарат после окончания испытаний.

Как отметили в российском МИДе, большой интерес к вакцине проявляют страны G20. Многие готовы приобрести препарат. По словам Сергея Лаврова, Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.