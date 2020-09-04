Шойгу раскритиковал небрежно относящихся к природе туристов

Министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу отметил, что не все туристы относятся к природе с уважением.

«Можно аккуратно, бережно (вести себя - прим.ред.), а если "не хочу идти за дровами, валежник и сушняк собирать, а срублю то, что у меня под боком" - это совсем другой подход. Я иногда думаю, что современное общество вообще в какой-то момент свернуло не на ту тропинку», - признался глава РГО.

По его словам, возможно, неплохо, что некоторые места остаются недоступными. Он привел в пример свою родину, когда еще школьником наблюдал в Сибири за дикой природой и животными.

«А сейчас я приезжаю туда: с одной стороны - стройка, с другой - трасса для квадроциклов, с третьей - вытоптано все. И ты думаешь: "Ну зачем я всем рассказал об этом уникальном месте?"», - рассказал Шойгу в интервью РИА Новости.

Он считает, что все дело в самосознании людей, а не контрольных органах типа охотнадзора и охотинспекции.

Также Шойгу обеспокоен потребностями современного общества, которое характеризуется неуемным потреблением. Он считает, что ситуацию надо менять, так как «мы своим стремлением все успеть и попробовать летим со страшной скоростью к собственной погибели».