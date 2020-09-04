Последствия супертайфуна: 55 человек пострадали в Приморье от урагана «Майсак»

Как минимум 55 человек пострадали в результате мощного тайфуна «Майсак» в Приморье. У большинства из них - ушибы конечностей и травмы глаз. По словам врачей, семи пациентам потребовалась срочная операция.

«Зафиксирован один случай со смертельным исходом – в деревне Лукьяновка Шкотовского района на мужчину упало дерево», - сообщает пресс-служба Приморского края.

Супертайфун нанес большой ущерб Приморскому краю. В прибрежных городах оборваны провода, повалены деревья и сорваны крыши. Без света остались больше 150 тысяч человек. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер порывами до 43 метров в секунду.

«Майсак» нанес удар и по Амурской области. Проливные дожди там привели к подъему уровня рек. Потоки сносили мосты и размывали дороги. Сейчас супертайфун идет все дальше - смещается в Китай, где постепенно утратит свою разрушительную силу.