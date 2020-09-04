Впервые за 80 лет: в Гатчинском музее-заповеднике открыли для посетителей комнаты Николая I

Комнаты императора Николая I в музее-заповеднике «Гатчина» открылись для посетителей после длительной реставрации. Впервые за 80 лет публика сможет уже сегодня посетить выставку.

Последний раз эти залы были открыты в июле 1941 года. Потом город заняли фашисты, а за время оккупации интерьеры сильно пострадали от пожаров, большая часть экспонатов была вывезена за границу.

Личные покои Николая I - это образец аскетизма. Он хотел сделать свои комнаты как можно проще, чтобы не отвлекаться от работы. Император не любил роскошь и экономил, на чем только можно. Например, вместо полов из ценных пород дерева заказал обычный дубовый паркет. И даже подоконники он хотел сделать из простого камня, но архитектор уговорил на мраморные. В экспозицию вошли подлинные мемориальные предметы, принадлежавшие государю: бюро, стулья, занавески, шторы и даже мундир.

Посмотреть обновленную экспозицию или записаться на экскурсию гости музея-заповедника смогут с 4 сентября. Также запланировано открытие следующих комнат, например, личных покоев супруги Николая, и Готической галереи.