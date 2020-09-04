В стране и мире Некоторые регионы России ждет аномальная жара Ирина Егорова Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов. © Фото: Колмыков Виталий, ТРК "Звезда" Аномальная жара придет в ряд регионов центра и юга России, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в соответствующих областях страны температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов. «На юге европейской территории жара просто невыносимая: Белгородская, Курская, Воронежская области - там +35-+37 °С. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до плюс 39 градусов», - спрогнозировал он. Жарко будет и в Сочи, Симферополе - до +37, передает ТАСС. Ранее москвичам предрекли сухую, теплую и солнечную погоду в начале осени. А вот из-за жаркого лета прогнозируется холодная и суровая зима в России, наступление которой, скорее всего, придется на ноябрь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует