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СМИ: российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Ирина Егорова
06:30 04.09.2020
Также обсуждается корректировка в методику расчета. Величину МРОТ планируют рассчитывать не исходя из специального коэффициента, а учитывать базовый набор продуктов, а также соотносить с зарплатами в каждом регионе.
СМИ: российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
© Фото: pixabay.com

Правительство РФ планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем в установленный в прошлом году.

Также кабмин обсуждает корректировку расчета прожиточного минимума. Величину МРОТ планируют рассчитывать не исходя из специального коэффициента, а учитывать изменение цен на продукты, а также соотносить с зарплатами в конкретном регионе.

Данная инициатива уже обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Запрет даст гражданам уверенность в завтрашнем дне. Таким образом правительство проявляет заботу о россиянах», - передают слова эксперта «Известия».

Хотя некоторые специалисты считают, что нововведение не поможет победить бедность и кардинально улучшить качество жизни россиян, к тому же региональные бюджеты не смогут оптимизировать свои расходы во время кризиса, занижая планку прожиточного минимума.

Ранее Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Величины прожиточного минимума отдельно устанавливаются для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей.

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