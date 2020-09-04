Полицейских, задушивших мешком темнокожего американца, отстранили от должности

Сотрудники полиции Соединенных Штатов, причастные к гибели Дэниела Пруда в процессе задержания в Рочестере, отстранены от должности. Соответствующее решение озвучила мэр города Лавли Уоррен.

Она подчеркнула, что принимает подобные меры вразрез с рекомендациями городского совета, понимая, что полицейский профсоюз имеет право в судебном порядке оспорить такие действия.

Уоррен также призвала главного прокурора штата Нью-Йорк на прошедшем брифинге довести расследование смерти темнокожего гражданина до завершения.

Дэниел Пруд скончался во время задержания, задохнувшись, пока находился с мешком на голове около двух минут прижатым к асфальту полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть мужчины была вызвана асфиксией при физическом удерживании, отягощенной интоксикацией фенциклидином и эффектами от обострения психического заболевания.