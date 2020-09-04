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Под Брестом готовятся к заключительной эстафете конкурса АрМИ-2020 «Полярная звезда»

Алексей Кошкин
05:50 04.09.2020
На пути к финалу участникам одного из самых сложных конкурсов предстоит пережить взрывы, стрельбу и воздушный налет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Один из этапов заключительной эстафеты конкурса «Полярная звезда», что проходит на полигоне под Брестом, называется «Налет». Во время него группы специальных операций бьют из разного рода вооружений - гранатометов, пулеметов, автоматов и даже винтовок СВД. Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать, как они могут вести себя при атаке. Таким образом, конкурс «Полярная Звезда» специально создан для того, чтобы проверить подготовку сил специальных операций спецназа и многих других.

Спецоперации участники «Полярной звезды» проводят за считанные минуты. Главное в «Налете» - быстро уничтожить мишени, чтобы в захваченный город выдвинулся штурмовой отряд. Пока боевики ждут подкрепление, передовой отряд зачищает захваченные дома и ставит мину. Она должна остановить массовое наступление и прикрыть отход спецназа.

Следующий этап финала - схватки бойцов команд, бои один на один. А далее для команд - полоса препятствия, до которой нужно добраться на грузовике. Но на пути военнослужащих возникает засада и военным приходится занимать оборону и опять отстреливаться. А дальше - пять километров по бездорожью бегом в полном обмундировании и с оружием.

Финальная эстафета называется «Эвакуация». Наша сборная преодолевает несколько препятствий на специальной полосе. В финале группа спецназа, которая прошла маршбросок и все препятствия, ждет посадки в вертолет. Эвакуация заканчивается. Вскоре будут подведены итоги всего конкурса и названо имя сильнейшего.

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