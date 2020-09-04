Цена удачи: красивые номера для автомобилей теперь можно будет купить на аукционе

Законопроект, который разрешит автомобилистам покупать красивые номера на онлайн-аукционах, позволит пополнить бюджеты регионов. Об этом «Звезде» рассказали в Минэконоразвития.

Согласно новому ГОСТ, цена на красивый знак, в частности, с одинаковыми буквами или цифрами, составит от 50 до 600 тысяч рублей. Кроме того, на местах стоимость смогут увеличить в десять раз. Тогда максимальная базовая ставка возрастет до шести миллионов, что обеспечит немалое подспорье для регионов.

«Нормы предусматривают, что перепродать номер, если ты его приобрел – невозможно. Можно его только либо передать по праву наследования, либо это связано с опекунством - переоформление с ребенка, на родителей, поэтому как таковой коррупции (что я оформил на себя и потом перепродаю) провести нельзя», - рассказал директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития Виталий Злобин.

Получить понравившийся номер случайным образом теперь будет невозможно никаким путем, кроме оформления через портал Госуслуг. Таким образом минимизируется коррупционная составляющая распределения номеров.