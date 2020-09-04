Тайфун оставил без света более 150 тысяч человек в Приморье

Из-за буйства урагана, вызванного мощным тайфуном «Майсак» более 150 тысяч жителей Приморья остались без света. В настоящее время нормальное распределение электроэнергии частично удалось восстановить.

Сильнее всего от стихии пострадали территории на юго-западе региона. Свыше 70 муниципалитетов оказались обесточены. Соответствующую информацию сообщила зампредседателя приморского правительства Елена Пархоменко.

Для восстановления функционирования станций и линий электропередач были направлены более 350 бригад энергетиков. Также от тайфуна заметно пострадали некоторые объекты водоснабжения.

Жители столицы Приморского края, города Владивостока, уже отметили, что впервые столкнулись с тайфуном столь разрушительной силы.