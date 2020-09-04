Более двух тысяч дронов украсили Петербург праздничными фигурами в честь годовщины окончания Второй мировой войны

Больше двух тысяч дронов взлетели в честь годовщины окончания Второй мировой войны в Санкт-Петербурге. А вечернее небо над Северной столицей украсили орден «Победы», цифра «75» и голубь мира. Гигантские изображения рисовали с помощью квадркоптеров.

Всего в небо отправилось ровно 2200 дронов. Произведены и собраны они вручную в Санкт-Петербурге. В точное назначенное время квадрокоптеры появились в ночном небе и образуют живые картины - символы героического подвига советских воинов. Фигуры из квадрокоптеров, плавно сменяющие друг друга, были видны даже из самых удаленных районов города. Кульминацией светового шоу стал момент, когда в небе над Невой дроны синхронно выстроились в цифру «75» в честь годовщины окончания Второй мировой войны.

Красочные акции в память о Победе над фашизмом прошли по всей стране. В Хабаровске развернули масштабную видеопроекцию, рассказывающую о событиях Великой Отечественной. В Екатеринбурге в цвета муаровой ленты медали «За Победу над Японией» окрасилась арена Центрального стадиона. Световое шоу «Борьба за Победу» прошло и в Севастополе на фасаде Дворца детского творчества.

Шоу беспилотников в Петербурге завершало эту серию памятных мероприятий. Из 2200 дронов не взлетали всего два. Но это не помешало установить новый мировой рекорд по количеству синхронно парящих в воздухе квадрокоптеров.