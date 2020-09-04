Заброшенный маяк Анива зажгли на Сахалине в честь юбилея окончания Второй мировой
На куполе маяка в рамках памятной акции была развернута георгиевская лента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
Энтузиасты из Владивостока зажгли один из самых узнаваемых символов острова Сахалин - заброшенный 30-метровый маяк Анива. На куполе сооружения развернули георгиевскую ленту.
Акцию приурочили к 75-летию окончания Второй мировой войны, по итогам которой юг острова перешел от Японии к Советскому Союзу.
Ранее маяк использовался военными, однако 15 лет назад его обслуживание было прекращено. Теперь его посещают только туристы в качестве достопримечательности. Добраться до знаменитой Анивы можно только по воде.