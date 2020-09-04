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Заброшенный маяк Анива зажгли на Сахалине в честь юбилея окончания Второй мировой

Анна Берестовая
04:37 04.09.2020
На куполе маяка в рамках памятной акции была развернута георгиевская лента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Энтузиасты из Владивостока зажгли один из самых узнаваемых символов острова Сахалин - заброшенный 30-метровый маяк Анива. На куполе сооружения развернули георгиевскую ленту.

Акцию приурочили к 75-летию окончания Второй мировой войны, по итогам которой юг острова перешел от Японии к Советскому Союзу.

Ранее маяк использовался военными, однако 15 лет назад его обслуживание было прекращено. Теперь его посещают только туристы в качестве достопримечательности. Добраться до знаменитой Анивы можно только по воде.

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