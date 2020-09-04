Историческое наследие Сирии: в Алеппо возобновилось проведение экскурсий по достопримечательностям города

Историк-краевед Абдулхаим Кадур специально для съемочной группы «Звезды» провел экскурсию по главному городу сирийской провинции Хама - Алеппо. Мальчишкой Абдулахим бегал по старым улицам Алеппо и восхищался историей города. Со временем юношеское увлечение стало делом его жизни.

«Я тут родился и вырос. В старом городе, среди всех этих древностей, можно сказать среди экспонатов рос. И, естественно, в какой то момент я решил узнать поглубже историю своей родины. А когда узнал, захотел рассказать ее всем. История здесь повсюду, на обычных улицах, площадях, куда ни шагни», - говорит историк-краевед.

Современный Алеппо - это мегаполис с миллионами жителей. А зарождался он еще в древности на холме. Следы первых поселенцев, который были еще старше цитадели Алеппо, занесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Вы заметили, что мы идем все вверх и вверх и вверх. Этот холм - гораздо древнее знаменитой цитадели, потому что был заселен еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Так что все, что мы видим - это и не назовешь старым городом, по настоящему старый город остался под ним. Вот здесь, в кладке, был камень, на котором осталась еще хеттская клинопись, XIV век до нашей эры! Камень хотели украсть боевики, но мы успели вовремя забрать его отсюда и поместить в музей», - поясняет Кадур.

Совсем недавно написанная страница истории древнего города - борьба за его освобождение от боевиков. Этот холм - стратегическая высота и за нее шли жестокие бои. Быстро выбить террористов просто не могли, иначе разрушений было бы гораздо больше. До войны Алеппо был местом притяжения туристов. Так что знанием сразу нескольких иностранных языков здесь никого не удивить. Гости города приносили неплохой доход в бюджет горожан.

Война уничтожила многое наследие.

«Это табачный двор, здесь останавливались купцы, торгующие табаком. Свои гостиницы были у торговцев шерстью, мылом, отдельный у венецианских купцов. Но этот - один из красивейших и богатых караван-сараев города. Но посмотрите, что с ним сделали боевики», - показывает Абдулхаим.

В одном из старых домов была расположена небольшая гостиница, которую очень любили туристы из России. Приезжали в нее группами до войны. Однако сейчас она разграблена. Торговые ряды растянулись на 15 километров. Торговля - семейное дело и лавки здесь поколениями переходят по наследству. За восстановление древностей власти взялись сразу после освобождения города. Одним из первых отреставрировали древний рынок.

«Когда в 2016-м из города, наконец, выгнали боевиков, я пришел сюда и заплакал. Многое было разрушено, повсюду мусор, улицы завалены битым камнем, из которого они строили укрепления. Слава богу городские власти быстро все расчистили и сюда уже вернулись жители. А с ними в старый город как будто вернулась его душа», - констатирует историк.

Сирия обладает уникальным историческим наследием. Но сегодня туризм в этой стране практически недоступен. Но люди возвращаются к миру и не за горами то время, когда увидеть древние реликвии вновь сможет любой человек.