Почти полсотни полетов за сутки: к тушению пожаров в Ростовской области привлечен вертолет Ми-8АМТШ

В тушении природных пожаров на территории Ростовской области активно используют технику. Так, чтобы ликвидировать пламя в степи, экипаж вертолета Ми-8 совершил почти полсотни вылетов за сутки.

Обстановка в регионе в настоящее время остается сложной. В условиях жаркой температуры воздуха, превышающей 30 градусов Цельсия, и при шквалистом ветре площадь природных пожаров увеличилась до 900 гектаров.

Горят леса и хутора. Часть построек превратились в пепелища. Десятки людей лишились своих домов. В огне погиб один человек, более 40 пострадали. Зарево степных пожаров видно за много километров.

Объединенной группировке в составе военных, спасателей и Росгвардии к данному моменту удалось лишь остановить огонь на подходах к еще не затронутым пожарами поселкам. Ситуацию в области круглосуточно мониторят для оперативной отправки помощи в самые опасные участки. В ряде районов Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.