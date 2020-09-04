На Ивлееву завели дело из-за видео

Против известной российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой было заведено дело о незаконной рекламе алкоголя. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ленинградского управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

В видео, опубликованном Ивлеевой, по заявлению ФАС был показан процесс приготовления алкогольного коктейля и использованием вермута. Сам вермут, являющийся рекламируемым продуктом, повернут этикеткой к зрителю.

«Ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», - указали в региональном управлении службы.

Ролик, вокруг которого было сформировано дело, был выпущен блогером в 2019 году.

В Антимонопольной службе напомнили, что реклама алкогольной продукции в интернете запрещена российским законодательством.