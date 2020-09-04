На конкурсе «Глубина» в Крыму военные водолазы сошлись на подводном ринге

Новый день на международных играх АрМИ-2020 еще больше раззадорил соревновательный дух участников. В Крыму во время конкурса «Глубина» военные водолазы сошлись лицом к лицу подводном на ринге.

Перчатки - не надевали, из амуниции - только ласты и маска. А еще две ленты прикрепленные к манжетам на щиколотках. Их и нужно было сорвать с противника в дисциплине «Акватлон» - прикладной для боевых пловцов.

Боксерский ринг - только на дне бассейна. Водолазы отталкиваются от бортика и погружаются на дно, где установлены специальные обручи. Бой идет не более 30 секунд. Потому что все здесь построено на задержке дыхания, плюс к тому - водолазам приходится активно двигаться. Для безопасности испытания ограничены временем: один раунд длится не более полутора минут.