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Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Анна Берестовая
03:10 04.09.2020
Планета в GW Ориона может стать первой наблюдаемой планетой, которая вращается сразу вокруг трех звезд.
Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды
© Фото: ALMA (ESONAOJNRAO), S. Kraus & J. Bi; NRAOAUINSF, S. Dagnello

Исследователи комплекса телескопов ALMA, базирующегося на территории чилийской пустыни Атакама, зафиксировали смещение одного из колец в протопланетном диске GW Ориона.

GW Ориона является молодой тройной звездной системой, в планетообразующем диске которой выделяется три отдельных кольца. Внешнее кольцо данной системы является крупнейшим из подобного рода объектов, когда-либо встречающихся астрономам.

Расчеты ученых, изучавших GW Ориона показали, что внутреннее кольцо массивного планетообразующего диска системы значительно смещено относительно внешних колец и относительно ее трех звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Группа астрономов из британского Университета Эксетера заявили, что три звезды GW Ориона также смещены относительно друг друга и относительно диска. По их версии, деформация дисков была вызвана несовпадением орбит звезд, вызвавшим «эффект разрыва диска».

Группа же исследователей из Университета Виктории указала, что разорванное состояние диска объясняется наличием планеты между кольцами системы.

В случае, если вторая гипотеза окажется верной и наличие пока не обнаруженной планеты будет подтверждено, то она окажется первой наблюдаемой планетой, которая вращается одновременно вокруг трех звезд.

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