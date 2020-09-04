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Найден второй член экипажа затонувшего у берегов Японии судна

Анна Берестовая
23:54 04.09.2020
Ранее спасатели нашли мужчину в бессознательном состоянии, который позже был объявлен мертвым.
Найден второй член экипажа затонувшего у берегов Японии судна
© Фото: NASA Keystone Press Agency, Globallookpress

Рядом с побережьем Японии был обнаружен выживший член экипажа корабля Gulf Livestock One, затонувшего в четверг, 3 сентября.

Один из матросов сухогруза находился на плоту в Восточно-Китайском море. Филиппинец был одет в спасательный жилет.

Ранее сотрудники японской береговой охраны нашли другого члена экипажа потерпевшего крушение судна. Мужчина, личность которого установить не удалось, на момент обнаружения был без сознания. Позже, после доставки в медучреждение, он был объявлен мертвым.

Соответствующую информацию предоставляет Associated Press.

Еще 41 человек, находившийся на борту сухогруза, в настоящее время объявлены пропавшими.

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