Найден второй член экипажа затонувшего у берегов Японии судна

Рядом с побережьем Японии был обнаружен выживший член экипажа корабля Gulf Livestock One, затонувшего в четверг, 3 сентября.

Один из матросов сухогруза находился на плоту в Восточно-Китайском море. Филиппинец был одет в спасательный жилет.

Ранее сотрудники японской береговой охраны нашли другого члена экипажа потерпевшего крушение судна. Мужчина, личность которого установить не удалось, на момент обнаружения был без сознания. Позже, после доставки в медучреждение, он был объявлен мертвым.

Соответствующую информацию предоставляет Associated Press.

Еще 41 человек, находившийся на борту сухогруза, в настоящее время объявлены пропавшими.