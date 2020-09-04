Найден второй член экипажа затонувшего у берегов Японии судна
Ранее спасатели нашли мужчину в бессознательном состоянии, который позже был объявлен мертвым.
© Фото: NASA Keystone Press Agency, Globallookpress
Рядом с побережьем Японии был обнаружен выживший член экипажа корабля Gulf Livestock One, затонувшего в четверг, 3 сентября.
Один из матросов сухогруза находился на плоту в Восточно-Китайском море. Филиппинец был одет в спасательный жилет.
Ранее сотрудники японской береговой охраны нашли другого члена экипажа потерпевшего крушение судна. Мужчина, личность которого установить не удалось, на момент обнаружения был без сознания. Позже, после доставки в медучреждение, он был объявлен мертвым.
Соответствующую информацию предоставляет Associated Press.
Еще 41 человек, находившийся на борту сухогруза, в настоящее время объявлены пропавшими.