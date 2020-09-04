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Евкуров поддержал российских военных в финале эстафеты «Снайперский рубеж» в рамках АрМИ-2020

Валентина Пескова
23:38 04.09.2020
На завершающем этапе конкурса Игр - «Снайперский биатлон» - определилась самая быстрая сборная в общекомандном зачете.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на полигоне Брестский в Белоруссии поддержал российскую команду в ходе финальной эстафеты конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр-2020.

После завершающего этапа конкурса «Снайперский биатлон», в финал вышли четыре команды снайперов - из России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. Первое место завоевала сборная Узбекистана, на втором оказались российские военнослужащие, третье - у снайперов из Вьетнама.

Как отметил замминистра обороны РФ, в этом году в рамках АрМИ-2020 проводится 30 конкурсов, из них три организованы в братской Белоруссии.

«Они все взяты из этапов боевой подготовки, из этапов повседневной деятельности войск, в том числе наших Вооруженных Сил и других вооруженных сил. Мы делимся мастерством друг с другом, наращиваем свой потенциал, делимся опытом и, конечно, знакомимся и общаемся», – отметил Юнус-Бек Евкуров.

По итогам всех четырех этапов соревнований российские снайперы завоевали бронзовые медали, уступив команде хозяев из Белоруссии, завоевавших «золото» и снайперам из Узбекистана, занявших вторую строку в общекомандном первенстве.

В самом начале на состязания мастеров меткой стрельбы «Снайперский рубеж» были заявлены представители семи стран - Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Проходя разные этапы соревнований участники имели на вооружении 7,62-миллиметровую снайперскую винтовку СВД со штатными дневным и ночным прицелами, а также пистолет Макарова ПМ.

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