Кличко вышел на подиум в костюме охранника

Украинский боксер, брат действующего мэра Киева Владимир Кличко, предстал в новом амплуа. Спортсмен вышел на подиум, демонстрируя новую форму муниципальной охраны в рамках модного показа формы сотрудников коммунальных служб.

Образцы форменной одежды для киевских специалистов были продемонстрированы в рамках Ukrainian Fashion Week.

О событии сообщил Виталий Кличко, отметив, что по его инициативе к работе над созданием необычной для модной недели коллекции были привлечены четыре молодых украинских дизайнера. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

На брате градоначальника во время показа был кожаный жилет, футболка с традиционной вышивкой, а также брюки с защитными нашивками на коленях.

Всего в рамках показа было продемонстрировано 20 моделей униформы, которых в будущем ожидает адаптация к реальным условиям труда работников коммунальных служб.